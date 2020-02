Ex-OM : « J’ai failli partir au Bayern, ça a capoté à cause de l’OM… »

Ce soir, avant la rencontre Girondins de Bordeaux/Olympique de Marseille, un hommage sera rendu à un immense joueur ayant porté les deux maillots : Marius Trésor. Et pourtant le brillant défenseur aurait pu ne jamais porter le maillot au scapulaire…

S’il est désormais principalement identifié comme un totem bordelais, Marius Trésor a d’abord fait les belles heures de l’OM. Il raconte aujourd’hui son transfert entre les deux clubs…

« J’avais même passé la visite médicale à Munich »

« En novembre 1979, j’ai failli signer au Bayern mais ça a capoté à cause de l’OM qui a demandé une somme astronomique pour six mois de contrat. J’avais même passé la visite médicale à Munich. En fin de saison, je reçois un coup de fil chez moi, c’était le président Bez qui me dit : « je suis intéressé par ta venue aux Girondins mais j’aimerais d’abord que tu rencontres notre nouvel entraîneur Aimé Jacquet. » J’ai pris ma voiture pour aller le rencontrer à Lyon. Ça s’est bien passé, c’est comme ça que je me suis retrouvé à Bordeaux. »

Marius Trésor – Source : Sud Ouest

Dimanche, un tifo en hommage à Marius Trésor sera déployé pour rendre hommage au légendaire défenseur français. 💙 #LégendeFCGB pic.twitter.com/xUf5mbiwgI — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 31, 2020