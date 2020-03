Ex – OM : « J’ai peur de ne pas pouvoir revenir pour jouer au foot »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Adil Rami a raconté comment il vivait en Russie la pandémie du Coronavirus. L’international français évolue actuellement au FK Sotchi.

L’ex joueur de l‘Olympique de Marseille Adil Rami joue désormais en Russie au FK Sotchi. Alors que le championnat Russe est actuellement suspendu à cause de la pandémie du Coronavirus, l’ancien marseillais explique son quotidien :

pour rentrer en France c’est compliqué — Adil Rami

A lire aussi : OM, Coronavirus, FPF, Aulas, mercato… DFM en mode confinement

« Le championnat a été suspendu, il est à l’arrêt, et je pense personnellement que ça va durer plus longtemps que prévu, estime Rami. De mon côté j’ai écouté les docteurs, j’ai eu la chance de pouvoir anticiper (les mesures de protection, ndlr) parce qu’il n’y a aucun confinement à Sotchi, même si on a eu des consignes du club d’éviter les endroits fréquentés. (…) Le petit problème que j’ai, c’est que si actuellement tout le monde est dehors ici, si tout le monde fait sa life, pour rentrer en France c’est compliqué, dit-il. J’ai un contrat avec Sotchi, j’ai 34 ans… On ne sait jamais avec un voyage, avec les quarantaines un peu partout, j’ai peur de ne pas pouvoir revenir pour jouer au foot. Ça reste difficile, mes enfants me manquent, mais je vais attendre, être patient et voir ce qu’il se passe… » Adil Rami – Source : RMC Sport