Présent dans Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Christophe Dugarry a partagé ses souvenirs avec Peter Luccin de la mythique bagarre de 1999 survenue à la fin de la demi-finale retour de Coupe de l’UEFA qui opposait Bologne à l’OM. L’ex-international français (55 sélections) avait participé à la mêlée pour défendre son coéquipier âgé de 20 ans pris à partie.

« Comme un idiot fini, je cours et j’y vais »

🗣️ Duga’ raconte la bagarre de Bolonge-OM en 1999 : « J’aurais pu arriver tranquillement et calmer tout le monde mais je suis un idiot fini donc j’y vais. C’est presque moi qui déclenche le truc. » #RMCLive pic.twitter.com/XFXrKGD75F — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 25, 2024

« Moi je suis derrière, je vois que les mecs commencent à chahuter Peter, à le bousculer, a affirmé Dugarry. Comme un idiot fini, je rentre dans les brancards, je cours et j’y vais! J’aurais pu arriver tranquillement, dire à tout le monde de se calmer. Mais je suis un idiot fini… Les mecs ne m’ont rien fait. Ils ne sont pas non plus en train de rouer de coups mon copain. J’ai zéro excuse, je suis fautif à 100%. Je vais aller plus loin, c’est presque moi qui déclenche le truc », a ajouté le consultant, lucide sur son comportement. Dans la confusion, Patrick Blondeau avait notamment mis un coup de tête à un policier casqué.

