Ex OM : Jean Pierre Bernés tacle Canal + et BeIN Sports

Invité sur la Chaine l’Equipe, l’ancien dirigeant de l’OM et actuel agent de joueur, Jean Pierre Bernes a donné son sentiment sur la position des diffuseurs de la ligue 1 qui refusent de payer les droit TV depuis l’arrêt du championnat :

« Quand la première vague arrive, les deux partenaires principaux que sont BeIN et Canal disent : « On paye pas ». Quand on est partenaire on est là dans les bons moments et aussi dans les mauvais moments. Je pense que tout le monde doit trouver raison gardée. (… ) Si les matches de la fin de saison, avec les enjeux qu’il va y avoir, se jouent à huis clos, les audiences vont être nettement supérieures que si les matches étaient joués avec du public. Il faut s’asseoir tous autour d’une table, quand on est partenaire on ne quitte pas le bateau en pleine mer. » Jean Pierre Bernes – Source : La Chaine l’Equipe