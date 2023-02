Ex OM : Jérémy Morel revient en Ligue 1 pour préparer son avenir !

Jérémy Morel veut devenir entraineur. L’ancien défenseur de l’OM entre 2011 et 2015, à la retraite depuis août 2022, est aujourd’hui en stage à Rennes, pour apprendre le métier de coach, après un premier stage d’apprentissage à Lille.

Je me prépare à une future carrière d’entraineur

‘’Je suis en stage d’immersion pour voir l’envers du décor. J’ai mis fin à ma carrière au mois d’août. Je me prépare à, peut-être, une future carrière d’entraîneur. La première étape sera le passage du Brevet d’Entraîneur de Football. J’essaie de multiplier les stages, j’ai eu la chance d’être bien accueilli par le club, Bruno Genesio et son staff. Je prends beaucoup de plaisir à voir comment ça se passe. De l’expérience en tant que joueur oui j’en ai, mais dans un staff pas du tout. J’observe le management, l’organisation des semaines d’entraînement et des matchs, que ce soit sur le court ou long terme. Je pars dans l’inconnu et c’est intéressant à voir. Je tiens vraiment à remercier le club et le coach. Il y a des joueurs que je connais bien au club. C’est agréable de retrouver le Stade Rennais. C’est aussi très plaisant de revoir Steve Mandanda avec qui j’ai joué à Marseille’’ Jeremy Morel – Source : Stade Rennais web (15/02/2023)

👀 2 ans après son unique saison passée en Ille-et-Vilaine, @jmorel15 arbore de nouveau les couleurs 🔴&⚫️ pour un stage de 2 semaines destiné à préparer son futur. 👇 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2023

Morel a déjà effectué un premier stage au LOSC en octobre dernier.