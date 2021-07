Ex OM : Joey Barton accusé de violence sur une femme à Londres !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Joey Barton, est accusé d’avoir violenté une femme à Londres. L’actuel coach de Bristol Rovers comparaîtra devant le tribunal ce lundi.

Passé par l’Olympique de Marseille, Joey Barton a plu aux supporters grâce à son fort tempérament sur le terrain. Actuel coach de Bristol Rovers en quatrième division anglaise, l’ancien milieu de terrain doit faire face à un gros problème judiciaire.

En effet, comme l’affirme The Guardian ce dimanche, Joey Barton devra comparaître ce lundi devant le tribunal de Wimbledon après avoir été accusé d’agression sur une femme dans une résidence au sud-ouest de Londres. Le porte-parole de la police métropolitaine a détaillé la comparution de l’ancien joueur anglais.

« Joseph Barton, 38 ans, de Widnes, doit comparaître sous caution lundi 26 juillet devant le tribunal d’instance de Wimbledon, accusé d’agression par coups. L’accusation concerne un incident survenu dans une propriété résidentielle à Kew le mercredi 2 juin au cours duquel une femme a été blessée à la tête. » Porte-parole de la police métropolitaine – Source : The Guardian

