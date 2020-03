Ex-OM : Jordan Ayew à nouveau buteur décisif… comme son frère !

Si Jordan Ayew ne réalise pas forcément la carrière que certains lui promettaient lorsqu’il était au centre de formation de l’OM, le Ghanéen réalise tout de même de solides performances en Premier League…

Transféré cet été à Crystal Palace pour seulement 2,8M€, l’ancien Marseillais peut être considéré comme l’une des bonnes affaires de l’année. Il a hier inscrit son septième but de l’année et offert la victoire aux Eagles face à Brighton.

La particularité de sa saison étant qu’il ne score que des buts rapportant directement des points à son équipe.

Jordan Ayew is yet to score a goal which hasn’t won Palace points this season. Games he’s scored in:

Man Utd 1-2 Palace

Palace 1-0 Villa

West Ham 1-2 Palace

Arsenal 2-2 Palace

Palace 2-1 West Ham

Palace 1-1 Arsenal

Brighton 0-1 Palace

He. Only. Scores. BIG. Goals. #CPFC 🔴🔵 pic.twitter.com/NG4VvjaDuX

— CPFC Analytics (@CPFCAnalytics) February 29, 2020