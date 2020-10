Ex OM : José Anigo s’explique !

Poursuivi dans une affaire « d’association de malfaiteurs en vue d’extorsion en bande organisée », l’ancien entraineur de l’OM José Anigo a accordé un entretien au journal l’Equipe pour s’explique sur les faits qui lui sont reprocher. L’ex olympien clame son innocence.

José Anigo a répondu aux questions du quotidien sportif l’Equipe ce jeudi. Il nie ainsi avec détermination les faits qui lui sont reprochés dans une affaire « d’association de malfaiteurs en vue extorsion en bande organisé » :

Je me suis écroulé car ce qu’on me reproche est surréaliste

« J’ai répondu à la convocation de la police. Je n’ai pas pris la fuite. Mais je ne ‘attendais pas complètement à ça. Quand j’ai entendu ce qu’on me reprochait, j’ai accusé le coup, oui. Je me suis écroulé car ce qu’on me reproche est surréaliste. Je vais continuer à nier les fait car personne ne me fera avaler ce qui n’est pas vrai. je suis certain que je n’ai rien fait. Je préfère crever par terre que d’accepter ça. (…) ce que l’on me reproche est à des années lumières de ce que je veux faire de ma vie. Quoi que je fasse rien ne me ramènera mon fils » José Anigo – Source : L’Equipe