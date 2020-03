Ex OM : « Jouer à Marseille? C’était un rêve d’enfant qui se réalisait… »

Interrogé par Foot Mercato, Elliot Grandin est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille. Il avoue que c’était l’un de ses rêves d’enfant.

Ce dimanche, Foot Mercato a publié une longue interview d’Elliot Grandin, ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Marseille cela restera inoubliable — GRANDIN

Questionné à ce sujet, il avoue que c’était un rêve de signer à l’OM et qu’il n’en garde que de bons souvenirs. Il affirme d’ailleurs qu’il est toujours en contact avec certains de ses anciens coéquipiers.

« J’étais jeune et insouciant. Pour moi c’était un rêve d’enfant qui se réalisait, de signer dans mon club préféré en France. En plus, à l’époque il y avait de très bons joueurs. Cela restera un très bon souvenir. Je suis encore proche de pas mal de joueurs de l’époque. Ce n’est que du positif quand on me parle de Marseille. J’en garde que de bons souvenirs. J’ai découvert mon club de cœur, j’ai découvert le Vélodrome, les supporteurs ont toujours été derrière moi, j’étais jeune, on s’est qualifié pour la Ligue des champions… Pour moi, Marseille cela restera inoubliable. Surtout à cette époque-là, avec Éric Gerets, de très bons joueurs, c’était génial quoi ! »

Elliot Grandin – Source : Foot Mercato