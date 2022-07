Ex OM : Kamara brille avec Aston Villa, les supporters marseillais partagés !

Arrivé à la fin de son contrat avec l’OM, Boubacar Kamara n’a pas accepté de prolonger son contrat. Il est donc parti libre et a choisi Aston Villa. Il a fait ses débuts en match amical face à Leeds…

Boubacar Kamara a débuté avec ses nouvelles couleurs, Aston Villa, face à Leeds en match amical. Une première prestation qui suscite des réactions différentes chez les supporters marseillais…

La grande majorité affiche ses regrets de voir le minot jouer pour un autre club, ils lui prédisent un bel avenir…

On s’y attendait mais la Comps sur Boubacar Kamara en amical vs Leeds pique fort les yeux.

Par contre, d’autres n’ont pas oublé son départ sans indemnité et pointe du doigt son côté mercenaire…

Je voie des transversal jamais tenter a l’om hé voie des effort de replacement qui n’ont jamais été de cet intensité la à Marseille et certains continue de me dire qu’il n’a jamais tricher a marseille c un mercenaire des temps moderne et le temps le prouvera !!!

