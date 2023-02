Ex OM: Kamara flambe en Angleterre !

Arrivée libre à Aston Villa l’été dernier, Boubacar Kamara a connu une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant la Premier League. Il est désormais titulaire indiscutable au sein de l’équipe entrainée par Unai Emery…

Kamara a connu un coup dur il y a quelques mois, en se blessant juste avant la coupe du monde au Qatar. Depuis, il est titulaire indiscutable, et Sky Sport a même consacré un article sur le natif de Marseille afin d’expliquer son importance au sein d’Aston Villa, 11e du championnat anglais. Seul hic, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets et n’a pas des statistiques impressionnantes, comme lorsqu’il évoluait à l’OM…

Interrogé par le média britannique, Unai Emery coach de Bouba Kamara s’est montré élogieux :

« Il a un gros potentiel. Très gros potentiel. Il joue bien et il est tellement concentré sur l’amélioration de son jeu, l’amélioration de ses capacités avec et sans ballon. Il s’est développé, en France et ici. Maintenant, il est de ma responsabilité de le faire progresser encore plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. J’ai dû avoir plus d’informations sur lui. J’ai eu des informations de différentes personnes qui ont travaillé avec lui auparavant quand il était à Marseille. J’ai parlé avec Andoni Zubizarreta. J’ai lu ce que Jorge Sampaoli a dit de lui. Maintenant, nous le connaissons ici aussi. » Unai Emery— Source: SkySports (04/02/23)

Steven Gerrard, le coach du club anglais a expliqué en conférence de presse qu’il avait été impressionné par son nouveau joueur lors de la première journée de Premier League.

« Nous avons vraiment été impressionnés par lui. Nous le suivions depuis un long moment avant de décider de réaliser ce transfert. Il s’est intégré très rapidement. Il a été l’un des joueurs qui a le plus performé la semaine dernière. » Steve Gerrard – Source : Conférence de presse d’Aston Villa (12/08/22)

