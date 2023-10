Ex OM : Kamara raconte les coulisses de sa progression fulgurante

Parti à Aston Villa librement après l’OM, Boubacar Kamara est passé dans une autre dimension. Devenu international français, il raconte comment Unai Emery le fait travailler.

L’Olympique de Marseille a perdu il y a quelques saisons l’un de ses minots formé au club : Boubacar Kamara. Le milieu défensif n’a pas souhaité prolonger et a finalement décidé de rejoindre Aston Villa où il est coaché par Unai Emery. L’ancien entraîneur du PSG lui a déjà beaucoup apporté tactiquement. Il explique les coulisses de cette progression à L’Equipe dans un article qui lui est consacré ce lundi.

Il y a un tas de similitudes avec Jorge Sampaoli avec qui j’ai fait un an

« On travaille beaucoup à la vidéo, sur les placements, les mouvements, sur comment je peux gagner du temps pour avoir de meilleures solutions, explique l’ancien joueur de l’OM à L’Equipe. Et ensuite, on retranscrit tout ça sur le terrain. En fin de séance, avec les autres milieux, on va faire du surplus, sur de la tactique, comment décrocher dans le bon tempo, comment attirer un joueur pour libérer un espace dans ton dos, en l’occurrence moi pour Moussa (Diaby), comment mieux assurer les prises de balle, orienter son corps, faire la passe sur le bon pied de ton partenaire. Il y a un tas de similitudes avec Jorge Sampaoli avec qui j’ai fait un an. Il y a beaucoup de répétitions d’exercices jusqu’à ce qu’on maîtrise. »

Du temps de jeu pour Kamara contre l’Ecosse?

Peut-être aura-t-il une chance de jouer face à l’Ecosse ce mardi? Le sélectionneur Didier Deschamps expliquait au micro de Téléfoot ce dimanche qu’il n’installerait pas le même onze que contre les Pays-Bas.

« Je ne sais pas encore aujourd’hui qui jouera et qui ne jouera pas, a d’abord souligné le Bayonnais. Il faut que je vois ceux qui ont débuté et fini le match de vendredi, mais ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas la même équipe mardi. Je n’ai pas le nombre exact de changements, mais ce sera en fonction de la situation des uns des autres », a répondu Deschamps à Téléfoot.