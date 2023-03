Ex OM : La femme de Kamara regrette Marseille !

Boubacar Kamara a quitté l’OM libre de tout contrat à l’été 2022 pour s’engager avec Aston Villa. Cependant presque un après son arrivé, la femme de Kamara se plaint de la ville de Birmingham et regrette Marseille…

Depuis 2018 Kamara partage sa vie avec l’ex candidate de téléréalité Coralie Porrovecchio. Le couple a eu deux enfants ensemble. Lors du départ de Kamara pour Aston Villa, sa femme l’a suivi. Mais moins d’un an après leur arrivé, Coralie Porrovecchio, sur son compte Snapchat, se plaint du temps froid et gris de Birmingham et regrette le temps ensoleillé de Marseille.

La meuf de Kamara sur snap 🤡 pic.twitter.com/mp0T1nkWJ3 — Pefe 🤨 (@LaSalibance) March 8, 2023

Après 170 matchs avec l’OM, toutes compétions confondues entre 2016 et 2022, Kamara a décidé de relever un nouveau challenge. Il était notamment courtisé par l’Atlético Madrid, mais a préféré rejoindre Aston Villa. Si le joueur a privilégié Villa c’est grâce à la présence sur leur banc, à l’époque, de Steven Gerrard qui a réussi à le convaincre. Kamara est lié avec Aston Villa jusqu’en 2027.

Il y a un gros projet à Aston Villa

»Le coach a été très important pour moi. Il est venu me voir à Marseille, chez moi. On a beaucoup parlé, discuté de l’avenir et il y a eu un grand feeling. Il a une grande part dans ma signature ici. J’espère lui rendre sur le terrain toute la confiance qu’il me donne. Ils sont venus me voir chez moi avec de très grandes ambitions. Il y a vraiment un très gros projet qui se forme ici et je suis content d’en faire partie. J’ai beaucoup échangé avec Morgan Sanson et Lucas Digne. Je leur ai demandé comment ça se passait ici, comment était la ville, les entraînements, le coach. Ils m’ont répondu la même chose, que c’était super et que si je venais j’allais me régaler donc je l’ai pris en compte dans ma décision. Je pense que la Premier League est le meilleur championnat du monde. J’ai hâte de commencer, j’ai hâte de découvrir ce championnat. Je pense qu’on aura une saison passionnante. Je suis très content et très fier pour moi et pour ma famille. Mais ça reste une étape. C’est bien d’y aller, mais le plus dur est d’y rester. C’est bientôt le rendez-vous, j’ai hâte d’y être. On verra comment ça va se passer. » Boubacar Kamara – Source : Foot Mercato (24/05/2022)