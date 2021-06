Mercato ex OM: La folie Thauvin au Mexique !

Florian Thauvin a finalement décidé de ne pas prolonger à l’Olympique de Marseille. Alors qu’il était pisté en Europe, il a rejoint le club de Gignac, les Tigres de Monterrey.

C’est la fin de l’histoire d’amour entre Florian Thauvin et l’Olympique de Marseille. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Tandis que les dirigeants marseillais lui avaient proposé une revalorisation salariale et un contrat de cinq ans, le champion du monde a préféré continuer sa carrière au Mexique, où il rejoindra André-Pierre Gignac. A son arrivée, il a d’ailleurs été très bien accueilli par les supporters mexicains :

Thauvin a été très bien accueilli du côté du Mexique. #TeamOM #exOM pic.twitter.com/yBAFgrxcZq — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 11, 2021

Lors de son dernier match, le Français a adressé un message a ses coéquipiers dans le vestiaire. :

« Je voudrai remercier les dirigeants, Pablo, le coach parce qu’ils m’ont témoigné leur confiance jusqu’au bout. J’ai pris la décision de quitter le club parce que je pense que c’était le moment pour moi de voir autre chose, tout simplement. J’étais pas prêt à 100% pour repartir dans le projet. Le club, Pablo et le coach méritent, et vous aussi, un joueur qui était prêt à 100%. Je vous souhaite le meilleur à tous. Merci, merci encore et emmenez-le loin notre club ! » Florian Thauvin — Source: Olympique de Marseille (18/05/2021)