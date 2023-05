Ex OM : La galère continue pour Sampaoli !

Depuis son départ de l’OM à l’été 2022, la carrière d’entraîneur de Jorge Sampaoli ne s’arrange pas. Il a été renvoyé du FC Séville après seulement cinq mois et une place de relégable. Il connaît aujourd’hui des débuts difficiles au Brésil avec Flamengo.

Jorge Sampaoli est arrivé à l’OM, durant la mi-saison 2021, après la démission d’André Villas Boas. Il réussit à qualifier l’OM en Ligue Europa, en terminant cinquième de Ligue 1. Lors de son premier et seul exercice complet avec Marseille, l’équipe est termine troisième de son groupe d’Europa League et est reversé en Conférence League. En coupe de France l‘OM est éliminé en quart de finale 1-4 face à l’OGC Nice. Mais l’équipe atteint la demi-finale de la Conférence League, battue 2-3 au score cumulé contre le Feyernoord Rotterdam. Mais surtout, l’OM termine deuxième de Ligue 1 et qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, au terme d’une saison très difficile. Mais au début du mercato d’été 2022, Sampaoli quitte le club à la surprise générale. Durant l’émission Bem amigos sur Sport TV, l’Argentin est revenu sur son départ de Marseille.

O grande @leo_lepri está no « Bem, Amigos! » (a Central3 está em festa) e levantou uma bola excelente para Jorge Sampaoli: O que um argentino, ex-treinador da « SAD » da Universidad de Chile e da « SASP » do Olimpique de Marseille, acha sobre a chegada das « SAF » no Brasil? 1/2 pic.twitter.com/Dpbhq2lZdr — Irlan Simões 🏴 (@IrlanSimoes) August 23, 2022

Les conditions n’étaient pas réunies

« Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière, déclarait Sampaoli sur Sport TV. Et pour passer à l’étape suivante, il nous fallait plus. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer tête baissée sur le marché et qu’il avait l’intention d’attendre la fin de la fenêtre estivale. Cette proposition ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible afin de constituer l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Les conditions n’étaient pas réunies. »

Une suite de carrière difficile

Après son départ de l’OM, Sampaoli retourne au FC Séville, qu’il avait entraîné de 2016 à 2017. Mais il est remercié après cinq mois en Andalousie et une place de relégable pour les Sévillans. Le coach pose ses valises à Flamengo, pour débuter le championnat brésilien avec son nouveau club. Mais après cinq matchs, le club ne compte que deux victoires pour trois défaites.