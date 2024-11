Ex OM : la galère de Morgan Sanson…

Morgan Sanson, milieu de terrain de l’OGC Nice, est toujours absent des terrains de Ligue 1 après avoir contracté une blessure à la cheville lors de la pré-saison. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas encore joué cette saison, est victime d’une blessure qui s’est révélée plus grave que prévue. Alors que le premier diagnostic évoquait une entorse et des ligaments endommagés, un second avis médical a mis en lumière deux fractures à la cheville du joueur de 30 ans.

Une blessure plus grave que prévu

La blessure de Morgan Sanson remonte à mi-août, lorsqu’un tacle trop appuyé d’un jeune joueur, récemment intégré au groupe professionnel, a provoqué une grave blessure à la cheville du milieu de terrain. Après des examens initiaux, l’OGC Nice avait communiqué sur une entorse importante, avec des ligaments touchés, mais aucune fracture n’avait été détectée à ce moment-là.

Cependant, après plusieurs semaines d’absence, Morgan Sanson a consulté un spécialiste qui a révélé deux fractures à la cheville, une découverte qui a prolongé sa période d’indisponibilité selon un article du journal l’Equipe. Cette situation a été une surprise pour beaucoup, notamment au regard de l’estimation initiale qui parlait de quelques semaines d’absence.

Aucune aggravation de la blessure selon l’OGC Nice

L’OGC Nice a tenu à rassurer ses supporters en affirmant que la blessure de Morgan Sanson n’avait pas été aggravée par un mauvais suivi médical. Le club a souligné que le staff médical avait pris les décisions en toute transparence et avait réévalué son diagnostic. Laurent Bessière, directeur de la performance de l’OGC Nice, a souligné l’humilité du staff qui a corrigé son évaluation initiale.

Quand Morgan Sanson reviendra-t-il sur les terrains ?

La question reste en suspens. Aucune date précise n’a été donnée concernant le retour de Morgan Sanson sur les terrains de Ligue 1. Le joueur poursuit actuellement sa rééducation dans l’espoir de revenir dès que sa cheville sera complètement guérie, mais son absence pourrait encore durer plusieurs semaines. Les supporters niçois attendent avec impatience le retour de l’ancien Marseillais pour renforcer l’effectif de l’OGC Nice.