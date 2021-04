Ex OM / Super League : Benjamin Mendy ne cache pas sa joie !

Après que plusieurs clubs, dont les 6 anglais, aient officialisé leur retrait de la Super League, Benjamin Mendy, ancien joueur de l’OM et de l’AS Monaco a posté un message sur les réseaux sociaux.

Le projet de Super League aura été un flop total. Après seulement deux jours, des annonces, des déclarations fortes de Florentino Perez et un combat avec Aleksander Čeferin, plus de la moitié des clubs « fondateurs » se sont retirés.

Parmi eux, Manchester City qui évolue en Premier League et qui a été très rapidement désavoué par Pep Guardiola et certains joueurs. Benjamin Mendy, ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille s’est exprimé à ce sujet sur les réseaux sociaux. L’international français a poussé un gros ouf de soulagement sur son compte Twitter en voyant que la Super League était annulé. Il voit cela comme une victoire du monde du football !

« Quelle belle journée pour le football ! Continuons à jouer, à se battre, à rêver… C’est la première raison pour laquelle on fait ça ! » Benjamin Mendy – Source : Twitter (20/04/21)

what a beautiful day for football 😍❤️ let’s keep playing, let’s keep fighting, let’s keep dreaming. That’s the very first reason why we do this !! ⚽️ #supergone 👋🏿

— Benjamin Mendy (@benmendy23) April 20, 2021