Ex OM : La nouvelle démonstration de l’Uruguay de Marcelo Bielsa !

Durant la nuit, l’Uruguay de l’ancien entraîneur passé par l’OM, Marcelo Bielsa, a écrasé la Bolivie sur le score de 5-0. Une victoire conséquente qui leur permet de garder leur première place de groupe dans cette Copa America et qui devrait les assurer de se qualifier pour le quart de finale de la compétition.

Avec son style de jeu typique, Marcelo Bielsa a sans aucun doute marqué l’esprit de nombreux supporters marseillais. Chacun de ses passages professionnels en club, ou en sélection, est suivi et sa nomination à la tête de l’Uruguay ne fait pas exception. Bien entré dans cette Copa America avec un succès 3-1 contre le Panama, l’équipe entraîné par El Loco s’est encore imposée, et avec la manière.

Une avalanche de buts !

L’Uruguay a écrasé 5-0 l’équipe de Bolivie, dernière du groupe C. Un match qui a commencé sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score de Facundo Pellistri, joueur appartenant à Manchester United, dès la 8ème minute. Très en vue durant tout le match, c’est ensuite par le biais de Darwin Nunez que l’Uruguay se mettra à l’abri, dès la 21ème minute. Araujo, Valverde et Bentancur inscriront également tous les trois un but en fin de rencontre pour venir corser l’addition.

Un favori pour le titre ?

Avec ce succès, l’Uruguay est désormais la meilleure attaque du tournoi, très loin devant tout le monde. Avec 11 buts inscrits et 1 seul concédé en 2 matchs, l’équipe de Marcelo Bielsa se place même comme une des favorites avec l’Argentine. Cela promet une belle suite de compétition.