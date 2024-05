Ex OM : La nouvelle sortie lunaire de Joey Barton

Après les femmes dans le football, Joey Barton s’attaque maintenant à Lionel Messi ! L’ancien joueur de l’OM n’a pas apprécié qu’il ait recours à la médecine pour atteindre sa taille actuelle et l’accuse d’être génétiquement modifié.

Personnage atypique du football anglais, Joey Barton a également marqué les supporters marseillais par son jeu agressif et ses frasques. Si certains y repensent avec un sourire aux lèvres en se rappelant de ses chamailleries avec Gignac, filmées par les caméras d’OMtv, l’ex milieu de terrain n’hésite pas à égratigner le monde du football depuis quelques mois. Cette fois-ci le principal intéressé s’attaque à Lionel Messi qu’il accuse d’être « génétiquement modifié » !

« Il y a un gros astérisque sur le nom de Messi pour moi, parce qu’il a pris des stéroïdes et tout ça dès son plus jeune âge. On lui a administré de l’hormone de croissance et toutes sortes de médicaments pour l’aider à grandir. Autant que je sache, personne d’autre n’a fait ça. Donc si vous l’aviez laissé grandir naturellement, il n’aurait pas été assez grand pour finir comme il l’a été », a balancé Barton dans le podcast Common Sense.

« Bellingham. Pas de boucles d’oreilles, pas de leggings, bon gamin. J’espère qu’ils le suivront tous. Il est la meilleure chance que nous ayons de gagner quoi que ce soit. Le reste ne vaut pas une carotte. Tous veulent devenir rappeurs. La culture est complètement fausse. Formation aux boucles d’oreilles en diamant et leggings. Avec eux, on ne gagnerait même pas une saucisse ! Trop d’hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de direction. Plus intéressés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore. », a publié l’ancien milieu de terrain de l’OM sur son compte X accompagné d’une photo de Kyle Walker.

« Les femmes ne devraient pas parler avec une once d’autorité à propos du football masculin. Allez, soyons sérieux. C’est un sport complètement différent. Si vous n’acceptez pas cela, nous verrons toujours les choses différemment. Tout homme qui écoute les commentaires ou les co-commentaires des femmes a besoin de consulter un médecin. […] Heureusement, j’ai joué à un niveau qui me permet de gagner suffisamment pour dire et faire ce que je veux », a posté l’ancien joueur.

