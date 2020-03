Ex OM : La nouvelle vie de musicien d’Eric Di Meco !

Joueur historique de l’Olympique de Marseille et maintenant consultant pour RMC Sport, Eric Di Meco s’est exprimé sur sa nouvelle vie de bassiste et comment il a rendu fou Fabien Barthez.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a livré une interview à So Foot… L’ancien latéral a été interrogé sur l’un de ses activités assez peu connue : la basse.

Quand je me mettais à m’entraîner, Fabien Barthez partait — DI MECO

En effet, l’ex international français est bassiste et fait même parti d’un groupe de reprise. Dans cet entretien, il avoue avoir pris son instrument lors de l’Euro 96.

A LIRE AUSSI : OM – PSG / Di Meco : « On aimait quand ça bastonnait ! »

« Les joueurs étaient morts de rire ! Avant un Euro, il y a Clairefontaine. Tu sais que tu pars en stage pendant un mois, puis ensuite que tu vas en Angleterre… Tu sais d’avance qu’il y a des moments où tu vas te faire chier. Moi, en plus, c’était à une période où ça faisait un an que je m’y étais mis sérieusement, et je n’avais pas envie de perdre ce que j’avais appris. Je faisais chambre avec Fabien Barthez. Quand je me mettais à m’entraîner, il partait parce que je faisais du slap (technique de jeu avec l’intérieur du pouce, N.D.L.R.). Je tapais sur mes cordes, et il s’en allait parce que ça le rendait fou. Dès que je m’entraînais, il partait voir les autres pendant une heure »

Eric Di Meco – Source : So Foot