Ex OM: La proposition extrême de Lizarazu pour reprendre le championnat !

Hier l’UEFA a communiqué des solutions alternatives en cas de non conclusion des championnats. Mais pour Bixente Lizarazu, les compétitions doivent aller au bout, et il a une solution qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde…

En cas de non conclusion des championnats, L’instance n’envisage pas de saison blanche. L’UEFA favorise l’idée de prendre en compte les classements établis au moment de la suspension des championnats.

Mais pour l’ancien marseillais Lizarazu, il faut absolument aller au bout du championnat.

J’enchainerais les deux saisons– Lizarazu

« La reprise dépend des données sanitaires, mais il est très important de finir les championnats. Il faut déterminer un classement le plus juste possible, et pour fixer les prochains qualifiés pour la Coupe d’Europe. Je suggère une grosse préparation, de quatre semaines, voire six semaines. J’enchaînerais les deux saisons , d’un point de vue athlétique le corps humain n’aime pas marquer des arrêts. Je ne pense pas qu’on soit en mesure de démarrer les entrainements mi-Mai » Bixente Lizarazu— Source: L’équipe