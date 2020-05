Mercato Ex OM: Lucas Ocampos au Real Madrid ? Il ouvre clairement la porte…

Lucas Ocampos réalise une très belle saison avec le FC Séville. Ses prestations remarquées n’ont pas échappé à des clubs plus huppés, notamment en Espagne où le Real Madrid serait particulièrement intéressé par son profil. L’argentin s’est félicité d’un tel intérêt…

Recruté 15 millions d’euros par le FC Séville l’été dernier, Lucas Ocampos réalise une superbe saison avec le club andalou. Le club espagnol aurait même fixé une clause de 65 millions d’euros pour l’ancien joueur marseillais. Les médias espagnols évoquaient ces derniers temps un intérêt du Real Madrid pour l’argentin, ce dernier a réagi au micro de Fox Sport :

évoluer dans les meilleurs clubs du monde– Ocampos

« L’autre jour, nous en avons parlé avec ma femme. Nous avons ouvert le journal et elle a dit que le Real Madrid me suivait. Cela a de quoi faire bomber le torse de n’importe quel autre joueur, moi, ce sont des choses qui me motivent énormément. Le plus grand désir d’un joueur est d’évoluer dans ces clubs, dans les meilleurs clubs du monde. » Lucas Ocampos— Source: Fox Sport