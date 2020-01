Ex OM : La réponse d’Adil Rami à Jacques-Henri Eyraud !

Dans un entretien accordé au Parisien, Adil Rami est revenu sur les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud à son encontre…

Le Président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud est récemment revenu sur le licenciement d’Adil Rami en affirmant que lorsqu’un joueur de foot a des périodes « de moins biens », c’est le rôle du dirigeant de le « rappeler à l’ordre. » Interrogé par Le Parisien, Adil Rami a pu répondre aux déclarations de son ancien président…

Je reste positif malgré tout sur mon passage à MarseillE — RAMI

« Quand on connaît l’histoire, ça a été très choquant et lunaire de se faire virer. J’étais ultra-motivé pour prendre une revanche lors de ma troisième saison à Marseille. Le président du club en a décidé autrement. A l’OM, on m’a coupé l’herbe sous le pied. J’avais un plan de carrière avec l’OM. J’étais proche de mes enfants. Tout a été chamboulé et il a fallu m’adapter. Il faut l’accepter. Je reste positif malgré tout sur mon passage à Marseille. (…) Le Président dit ce qu’il veut. C’est son opinion. J’ai la mienne. J’ai toujours eu conscience de ce qu’impliquent mon statut et mon métier de footballeur professionnel. Sinon, je n’aurais jamais pu réaliser tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière »

Adil Rami – Source : Le Parisien