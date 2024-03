Ex OM : La reprise de volée d’Under !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après 3 années au club, l’OM avait décidé de se séparer de ce joueur été. Désormais à Fenerbahçe, il enchaîne les bonnes performances.

Ce joueur n’est nul autre que Cengiz Under ! L’ailier Turc s’est imposé comme l’atout offensif primordial de son équipe. Après des débuts compliqués avec notamment une blessure à la cuisse, Under a su revenir et inscrire de nombreux buts sous le maillot du Fenerbahce. En effet, depuis son retour le 12 novembre, il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives et forme un super duo d’attaque avec un autre ancien marseillais, Batshuayi.

Son neuvième but était ce week-end contre Hatayspor, 17-ème du championnat de Turquie. Il marque d’une superbe reprise de volée sur un centre de Dusan Tadic, l’ancien métronome du grand Ajax 2018-2019. Fenerbahce est deuxième avec 73 points et plus qu’à 2 longueurs du leader, Galatasaray.

🎯 Dusan Tadic’in adrese teslim ortasına, Cengiz Ünder’den gelişine vuruş! #HTYvFB pic.twitter.com/xNn0TRjT6E — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 2, 2024

« C’était ma fierté d’être un Olympien »

Pour rappel, l’international turc est arrivé à l’OM en 2021 et a connu trois saisons plutôt convaincantes avec des statistiques honorables. Il avait marqué 18 buts et délivré 12 passes décisives en 93 rencontres. Mais à l’arrivée de Marcelino qui souhaitait un autre type d’ailier pour son fameux 4-4-2, les dirigeants marseillais ont décidé de le vendre. Fenerbahçe avait ainsi sauté sur l’occasion et déboursé 15 millions pour s’attacher ses services.

Depuis cet été, Cengiz Under vit donc une nouvelle aventure dans son pays, en Turquie. Au moment d’officialiser son départ de l’Olympique de Marseille, il avait exprimé sa fierté d’avoir évolué dans le club.

« C’était ma fierté d’être un Olympien. Tous les footballeurs rêvent jouer au Vélodrome et devant vous. Je pars d’ici aujourd’hui avec l’un de mes rêves qui est devenu réalité. Merci à vous tous ». Désormais, l’ailier de 26 ans s’épanouit plus que jamais à Fenerbahçe. Il ne lui a pas fallu longtemps pour prouver à tout le monde que sa patte gauche était toujours aussi redoutable.