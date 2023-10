Ex OM : La résurrection de Michaël Cuisance après un retour gagnant en Allemagne !

Après son aventure à l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance retrouve du temps de jeu et un bon niveau sous les couleurs du VfL Osnabrück en deuxième division allemande.

Le club est avant dernier de Bundesliga 2 mais le VfL Osnabrück a réalisé un gros coup cet été : récupérer Michaël Cuisance qui était en difficulté dans sa carrière. Ce lundi, le média allemand N.TV explique dans un article sur son site que ce fut un pari gagnant pour la direction après notamment son passage raté à l’OM.

« Les réactions à l’engagement étaient mitigées et oscillaient entre euphorie et méfiance. Le milieu de terrain excentrique convient-il au pont de Brême ? Les qualités footballistiques incontestablement élevées ou la nature pas simple du Français prédominent-elles ? Après les premières semaines, il semble que le risque pris par le promu avec l’engagement soit payant. Au cours des trois derniers matchs, Cuisance était dans la formation de départ de l’entraîneur Tobias Schweinsteiger, a assumé ses responsabilités et a donné de l’impulsion », écrit le média allemand.

Michaël Cuisance, focus sur le présent !

« Michaël a d’énormes qualités de football et enrichira notre jeu par ses impulsions créatives avait déclaré Amir Shapourzadeh, directeur sportif du VfL lors de la signature du milieu de terrain. Il voulait absolument retourner en Allemagne pour pouvoir développer à nouveau ses compétences en football dans un environnement calme et professionnel. »