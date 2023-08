EX-OM: La sanction est tombée pour l’adjoint de Sampaoli

Le préparateur physique de Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez, a été limogé après avoir frappé au visage son joueur, Pedro Guilherme, vexé de ne pas être entré en jeu face à l’Atlético Mineiro (victoire 1-2) dans la nuit de samedi à dimanche.

Comme l’annonce le journal l’Équipe, ce lundi, le Flamengo a licencié son préparateur physique dans la foulée de l’altercation malgré les excuses de l’argentin qui reconnaissait un « geste impardonnable ».

Selon les médias brésiliens Globo et Uol, Fernandez a frappé le joueur au visage dans le vestiaire, laissant une blessure à la bouche. Un événement survenu après que le brésilien ait exprimé son mécontentement d’être remplaçant. L’adjoint n’a pas toléré que Pedro regagne le banc durant l’échauffement alors que Sampaoli avait effectué tous ses changements. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Gerson, est intervenu pour les séparer.

Suite à cet incident, l’attaquant de Flamengo a réagi sur son compte Instagram: « Lâchement, sans raison et sans explication, j’ai été agressé d’un coup de poing au visage par Pablo Fernandez, un membre du staff de Samapoli » déplore t-il. L’entraîneur passé par l’OM a également publié un long message sur Instagram dans le but d’apaiser les tensions et que « la violence mènera nulle part ». Une polémique qui pourrait rejaillir sur le technicien argentin, qui semblait déjà fragilisé par des résultats en dents de scie. Mais l’ancien coach de l’OM garderait le soutien de son groupe, ce qui pourrait lui permettre de conserver sa place.

Pablo Fernandez, un récidiviste

Celui a officié à l’OM aux côtés de Jorge Sampaoli récidive. Coupable d’avoir frappé un supporter niçois lors du match interrompu face à l’OM en août 2021, l’adjoint de 50 ans a une nouvelle fois perdu le contrôle. Selon le journaliste de l’Équipe, Mathieu Grégoire, Pablo Fernandez aurait déjà failli se battre avec plusieurs joueurs de l’OM, dont Valère Germain à la fin d’une séance d’entraînement au printemps 2021.