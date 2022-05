Ex OM : La soirée héroïque de Brice Samba avec Nottingham Forest !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, le gardien Brice Samba s’est illustré ce mardi soir avec Nottingham Forest…

Ce mardi soir, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Brice Samba s’est illustré dans la demi-finale d’accession à la Premier League face à Sheffield ! L’ancien portier de l’OM a notamment arrêté trois penalty durant une séance de tirs au but !

Dans le jeu, le franco-congolais a également été décisif à plusieurs reprises, laissant encore son club de Nottingham Forrest en vie pour un retour dans l’élite du football anglais. Sur son compte Twitter, le joueur formé au Havre a décidé de rendre hommage à ses supporters qui lui ont offert une belle fête !

« »Samba Samba Samba… » Nous voulons vraiment remercier tous les fans, à travers la difficulté nous l’avons fait tous ensemble ce soir. La force que vous m’as donnée. Je n’oublierai jamais. Encore une dernière étape, nous avons vaincu et nous vaincrons ! » Brice Samba – Source : Twitter (17/05/22)

« Samba Samba Samba… » I and we really want to thank all the fans, through the difficulty we did it all together tonight. The strength you gave me. I’ll never forget that ❤️ One last step, we have conquered and we will conquer 🙏🏾 #dreamcometrue #godisgreat pic.twitter.com/YLKlzscsz4

— Brice Samba (@samba_brice) May 17, 2022