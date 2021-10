Ex OM: La statistique qui met en avant les qualités de Maxime Lopez…

Un an après avoir quitté l’OM pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez s’épanouit du côté de l’Italie. Son style de jeu colle parfaitement avec celui de l’écurie italienne désormais entrainée par Alessio Dionisi…

Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille la saison dernière pour s’engager du côté de Sassuolo. Très peu utilisé sous l’ère André Villas-Boas, l’ancien milieu de terrain olympien a retrouvé des sensations en Italie. La saison dernière, Roberto De Zerbi lui a fait confiance et lui a redonné le plaisir de jouer au football.

Souvent catégorisé comme un joueur qui ne faisait que des passes latérales ou vers l’arrière, une statistique risque de rendre ce mythe faux. En effet, Maxime Lopez serait le troisième joueur du top 5 européen à réussir le plus de passes progressives par rencontre en championnat, selon L’Amour du Foot…

Maxime #Lopez 🇫🇷 est le troisième joueur du top 5 européen à réussir le plus de passes progressives par match en championnat 🥉 ➡️ 8.36 par match en moyenne pour le jeune français de #Sassuolo 🇮🇹 pic.twitter.com/zUE2dIUGXS — AmourDuFoot (@Amour_Du_Foot) October 9, 2021

C’est désormais à Sassuolo que le natif de Marseille est heureux comme il l’a indiqué au micro de BeinSport :

J’ai plus de responsabilité — Lopez

« Je me sens bien aujourd’hui. Ça fait un an que j’ai signé à Sassuolo. Le choix de Sassuolo n’a pas été fait par défaut. Ça a été réfléchi. Ce club a une philosophie qui me correspond totalement. On le voit quand on me regarde jouer les matchs. On sent que je suis épanoui. Je suis content, on a une équipe qui joue bien au football. Avec le départ de Manuel Locatelli , ça m’a donné plus de responsabilités. Maintenant, c’est à moi de les assumer. Je pense être prêt à les assumer, à être un leader dans cette équipe. À moi de continuer sur ma lancée… » Maxime Lopez– Source: BeinSport (03/10/21)

En tt cas très agréable de parler foot et de @SassuoloUS avec @maximelopez…souriant, heureux ça fait plaisir 😉😉 @beinsports_FR pic.twitter.com/pzDGUltr7N — Florian Genton (@Florian_genton) October 4, 2021

C’est Alessio Dionisi qui a pris la place de Roberto De Zerbi à la tête de Sassuolo. Lors d’une interview après un match amical disputé contre Sudtirol cet été, il avait tenu à se confier sur Maxime Lopez.

« C’est un joueur qui n’est pas très physique, mais qui est très technique. Il peut grandir, mais il doit se remettre en question encore plus. Il doit s’améliorer, il peut trouver une continuité dans cette équipe. Déjà la saison dernière, il a montré d’excellentes choses. » Alessio Dionisi – Source : Interview (31/07/2021)