Ex OM : La superbe frappe de Chris Waddle… toujours la classe à 59 ans !

A 59 ans, Chris Waddle a de beaux restes. L’ancien milieu offensif de l’OM s’est offert un superbe but lors d’un match avec les vétérans de Long Bennington contre Bottesford FC…

Le média anglais The Sun rappelle que le milieu de terrain a été le troisième joueur le plus cher du monde suite à son transfert à Marseille pour 4,25 millions de livres sterling…

Chris Waddle scores worldie at age 59 as former Spurs star rolls back the yearshttps://t.co/Xr8TNEcYwv pic.twitter.com/ZRrfeSeO99

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) March 3, 2020