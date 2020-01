Ex OM : La visite surprise d’un ancien marseillais à Bielsa !

Ancien joueur de l’OM très marqué par Marcelo Bielsa, Benjamin Mendy a rendu visite au club de son ex-coach…

Il avait passé un cap sous le coaching de Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille… Benjamin Mendy n’a vraisemblablement pas oublié son ancien entraîneur.

New Leeds fan haha thanks for coming @benmendy23 💙💛 #MOT #AgentJK pic.twitter.com/rHU2IeztgZ

— Jean-Kévin Augustin (@33_augustin) January 28, 2020