Ex OM : Labrune tempère les tensions avec Aulas !

Vincent Labrune est devenu le nouveau le président de la LFP. Un poste qu’il occupe après avoir été à la présidence de l’OM. Il revient sur ses tensions avec Jean-Michel Aulas.

Vincent Labrune et Jean-Michel Aulas n’ont jamais affiché une grande amitié, notamment lorsque l’actuel président de la LFP était à la tête de l‘OM.

Déjà, à l’époque, il y avait aussi un respect mutuel — LABRUNE

Dans un long entretien à L’Equipe, l’homme fort de la Ligue s’est exprimé sur cette rivalité. Selon lui, il faut bien séparer le « circus » quotidien de la L1 et les relations humaines.

« On se connaît depuis dix ans. Dans le football, il faut séparer deux choses : le « circus » quotidien de la L1, avec son folklore, et les déclarations que l’on a pu faire, lui et moi, dans nos fonctions de président de l’OL et de l’OM et le reste. Déjà, à l’époque, il y avait aussi un respect mutuel. On était tous les deux membres du conseil d’administration de la LFP. On ne part donc pas de zéro. J’ai beaucoup de respect pour lui. Aulas, c’est le plus grand président du football français de ces vingt dernières années. Il a réussi grâce à sa personnalité hors normes, qui l’a poussé, parfois, à un peu trop privilégier son intérêt personnel, peut-être même de façon inconsciente. C’est ce que j’ai expliqué, calmement, à Jean-Michel. Il a entendu et surtout compris où nous voulions aller »

Vincent Labrune – Source : L’Equipe (10/10/20)