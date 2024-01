Ex OM : L’appel du pied de Duga à Cristiano Ronaldo !

Dans un entretien au début de l’année 2024, Cristiano Ronaldo a affirmé que le championnat saoudien n’avait rien à envier à la Ligue 1. Christophe Dugarry n’est pas de cet avis et le fait savoir sur RMC !

« Pour être honnête, je pense que le championnat saoudien n’est pas pire que le championnat français. En France, il y a deux-trois équipes avec un bon niveau. Pas en Saudi Pro League, elle est plus compétitive (Ndlr, que la Ligue 1). Je peux le dire après un an passé là-bas », avait déclaré Cristiano Ronaldo il y a quelques jours lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards.

En France, cette déclaration fait forcément réagir ! Nombreux ont été ceux qui ont répondu sèchement à la légende du football portugais mais CR7 a pu trouver un avocat en la personne de Christophe Dugarry ! En effet, l’ancien joueur de l’OM s’est exprimé à ce sujet dans l’émission de Jérôme Rothen et propose à Cristiano Ronaldo de venir jouer en Ligue 1 !

Viens nous régaler en Ligue 1 !

« Il est à côté de la plaque mais ça n’enlève en rien à ce qu’il a fait dans sa carrière. On a le droit d’écouter, il a le droit d’avoir son opinion et nous de ne pas être d’accord avec lui ! Je lui propose de venir une petite année en Ligue 1, déclare Duga sur RMC ! Cristiano je t’aime, je t’adore, merci pour tout ce que tu as fait. Viens nous régaler en Ligue 1. Après ton copain Messi et Neymar tu verras que ça ne va pas être non plus facile pour toi. C’est une petite phrase, il s’est laissé emporté par son aura. Il aime le football, sa fin de carrière se rapproche ! »