Ex OM : Larqué détruit Ben Arfa et prend la défense de Jean-Michel Aulas !

Sur les ondes de RMC, Jean-Michel Larqué a pesté contre la réaction d’Hatem Ben Arfa sur le retrait de Jean-Michel Aulas. L’ancien commentateur n’a pas apprécié les propos de l’ex-joueur de l’OM !

Ancien joueur de l’OM, de Lyon et du PSG notamment, Hatem Ben Arfa a surpris le monde du football avec une réaction très particulière sur le retrait de Jean-Michel Aulas de la présidence de Lyon. Si José Anigo a semblé très frustré par le message de l’ancien milieu offensif, Jean-Michel Larqué a poussé un gros coup de gueule à ce sujet au micro de RMC ce mardi.

Sa réaction est à l’image du joueur qu’il a été, c’est-à-dire un petit joueur — Larqué

« Tout le monde était pendu aux lèvres d’Hatem Ben Arfa, nous attendions avec impatience sa réaction… Je n’ai pas toujours partagé les avis, les idées et les décisions de Jean-Michel Aulas, mais je pense qu’Hatem Ben Arfa, s’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve, il aurait pu au moins se pencher sur le passé. L’histoire fait aussi partie d’un club. Il ne sait absolument pas où était le club de l’Olympique Lyonnais quand il est arrivé au club, qu’il ne sait rien de ce que Jean-Michel Aulas a fait. Ce garçon-là a le droit de s’exprimer… Ce n’est pas parce qu’on ne met pas de gros mots que ce n’est pas insultant. C’est cracher sur tout ce qui a été fait par Jean-Michel Aulas, de bien et de moins bien, a lancé l’ancien commentateur dans l’émission Rothen S’Enflamme. C’est sûr que quand vous ne faites rien, vous ne faites ni rien de bien, ni rien de mal, ça c’est sûr. Mais quand vous faîtes quelque chose, il vous arrive souvent de faire des choses bien, et parfois des choses moins bien. Je pense que dans la balance de Jean-Michel Aulas, entre ce qu’il a fait de bien et ce qu’il a fait de mal, la réaction d’Hatem Ben Arfa est petite. Sa réaction est à l’image du joueur qu’il a été, c’est-à-dire un petit joueur »

🗣 « Sa réaction est petite. Elle est à l’image du joueur qu’il a été : un petit joueur. » 🔥🎙 Captain Larqué n’a pas apprécié le message d’Hatem Ben Arfa suite à l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l’OL. #rmclive pic.twitter.com/dfIRqzjmE5 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 9, 2023

Tu ne vas pas manquer au football !

Dans une story Instagram, l’ex-international français Hatem Ben Arfa a publié une photo d’Aulas avec un message suivant : « Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir ». Cela a le mérite d’être clair, il ne garde pas un bon souvent de son ancien président !