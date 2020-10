Ex OM : L’autre métier que Rudi Garcia aurait aimer faire…

Actuel coach de Lyon et ancien coach de l’OM, Rudi Garcia entretient une relation mouvementé avec la presse. Entre rapport affectif et rancœur, le coach a confié qu’il aurait pourtant aimé faire le métier de journaliste sportif…

Dans un entretien accordé au site anglophone The Athletic, Rudi Garcia évoque également sa relation à la presse et les exigence du métier d’entraineur dans ce domaine.

l’autre possibilité pour moi d’être heureux dans ma vie aurait été d’être journaliste sportif — Garcia

« La liberté d’expression est importante, même si parfois j’en suis victime. (…) Si je n’étais pas devenu entraîneur de football, l’autre possibilité pour moi d’être heureux dans ma vie aurait été d’être journaliste sportif. Vous faites l’un des meilleurs métiers au monde si vous aimez le sport, vous pouvez suivre votre passion. (…) Il y a plus de médias et il est difficile d’avoir une relation étroite avec les journalistes comme auparavant, estime-t-il. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à un seul journaliste car les autres ne sont pas contents après. Il ne reste que la conférence de presse, et c’est totalement différent. Quand j’ai commencé, c’était 70% de football et de travail avec les joueurs et 30% de gestion des médias et de l’extérieur. Maintenant, il faut gérer les histoires et les relations avec le propriétaire, le directeur sportif, les médias et les supporters. Nous devons nous adapter, mais nous vivons dans un monde d’immédiateté: gagnez et vous êtes le meilleur, perdez et vous devenez le pire. »

Rudi Garcia – source : The Athletic / RMC (13/10/2020)