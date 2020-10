Ex OM : L’avocat de José Anigo réagit !

Hier, le journal La Provence révélait que l’ancien entraineur et directeur sportif de l’OM, José Anigo aurait été placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire judiciaire mêlant le milieu du grand banditisme et le football professionnel. Le transfert du jeune Lihadji serait notamment concerné. Son avocat a réagi dans les colonnes du journal l’Equipe ce vendredi.

La brigade de répression du banditisme de la PJ de Marseille a convoqué l’ancien dirigeant de l’OM José Anigo ce jeudi. Suspecté de « participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime » et « extorsions en bande organisée, selon La Provence, ce dernier a ainsi fait le déplacement d’Angleterre ce matin pour être placé en garde à vue à l’Évêché.

une procédure qui ne le concerne pas directement selon son avocat

Son avocat, Me Emmanuel Molina, s’est exprimé sur cette affaire et a « contesté fermement avoir participé à quelque infraction que ce soit et entend répondre avec sérénité aux questions des enquêteurs sur des sujets qui sont à la périphérie d’une procédure qui ne le concerne pas directement ».