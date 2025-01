Ex OM : Le beau geste de Samir Nasri

Ce week-end a lieu Le Stream For Humanity, un collectif de streamers qui récoltent des fonds pour les peuples opprimés. Samir Nasri a fait un beau geste en faisant un don.

L’ancien joueur de l’OM Samir Nasri a participé au Stream For Humanity organisé par le streamer Aminematue sur Twitch. Le collectif de créateurs de contenus réunit des fonds pour les peuples opprimés. L’ex milieu offensif formé à l’OM a fait un généreux don de 10 000€ sur le stream d’Amine.

Football Club de Marseille vous encourage à participer à cette collecte de fonds qui se termine ce dimanche soir. BMS Joël, créateur de contenu et supporter de l’OM y participe. N’hésitez pas à donner si vos finances vous le permettent et si la cause vous tient à coeur.

🚨L’ancien marseillais, Samir Nasri 🇫🇷, a fait un don de 10 000€ à l’évent #StreamForHumanity de @AmineMaTue !!! 👉 Il s’agit d’un événement pour récolter des fond pour la Palestine 🇵🇸, le Soudan 🇸🇩, le Congo 🇨🇩 & le Liban 🇱🇧 !!! Magnifique geste !! 👏 pic.twitter.com/boBkElAI40 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) January 17, 2025

Nasri éteint le PSG

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri, s’est exprimé sur les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions, leur objectif. D’après l’ex milieu de terrain qui a été interrogé par le média La Zone, les Parisiens ne sont pas encore au niveau.

« Je ne les vois pas aller au bout. Il y a trop de manques dans cet effectif encore. Mais le PSG, à une moindre échelle, c’est comme le Real Madrid, tu ne les attends pas maintenant, tu les attends à partir de février, mars, c’est là que tout se joue, et c’est là que les grands joueurs se réveillent. Ils ont fait demi de Ligue des Champions, ils perdent Mbappé, on nous dit en fin de saison que l’équipe sera quand même meilleure. Ils ont eu carte blanche sur le mercato pour cibler les profils dont ils avaient besoin, mais le travail n’a pas été fait », a déclaré l’ancien joueur de l’OM.