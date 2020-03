Ex OM : Le beau message d’André Ayew…

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, André Ayew, a posté un long message sur les réseaux sociaux pour donner de la force aux personnes malades et confinées.

Cette semaine, la France est à l’arrêt avec l’épidémie du coronavirus. Alors que le Président de la République a demandé à la population de rester chez eux pour éviter la propagation du COVID 19, de nombreuses personnalités ont tenu à appuyer ces propos en postant des messages sur les réseaux sociaux.

il y a plus important dans la vie que le beau jeu — AYEW

André Ayew, l’ancien marseillais qui évolue en Premier League avec Swansea a publié un long texte sur son compte Twitter où il apporte son soutien aux soignants et demande à ses abonnés de bien suivre les instructions données.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Le message clair et responsable de Deschamps aux français !

« Alors que le monde prend des mesures décisives pour lutter contre la propagation du coronavirus qui fait des ravages dans les familles, les communautés et les nations, je veux vous exhorter tous à continuer de suivre strictement tous les conseils préventifs pour rester en bonne santé et aussi pour aider freiner la propagation de la pandémie Aux autres footballeurs, personnalités sportives, fans et familles qui ont été touchés, je souhaite exprimer mes sympathies et je prie Allah de vous réconforter et de vous accorder des miséricordes. Aux agents de santé de première ligne qui travaillent 24h/24 partout dans le monde pour aider les personnes touchées, continuez à faire de votre mieux pour l’humanité. Nous aimons notre jeu, nous aimons nos sports et nous aimons nos fans. Mais il y a plus important dans la vie que le beau jeu. Alors continuons tous à adhérer aux protocoles de sécurité pour être en sécurité. Ensemble, nous gagnerons cette épreuve difficile. Rappelez-vous toujours que se laver régulièrement les mains avec du savon est le moyen le plus sûr de stopper la propagation du coronavirus. »

André Ayew – Source : Twitter