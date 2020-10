Ex OM : Le boulet de canon de Romain Alessandrini !

L’ancien joueur de l’OM, Romain Alessandrini a marqué sur coup-franc avec son équipe Qindao, son nouveau club. Sa superbe frappe à voir en vidéo ci-dessous !

Passé par l’OM entre 2014 et 2017, Romain Alessandrini s’est offert un superbe but avec son club en Chine, Qindao. L’ancien marseillais également passé le Stade Rennais a trouvé le chemin des filets sur coup-franc direct… Le but à voir en vidéo ci-dessous !

CSL Relegation Playoff Final Four Semi-final 1st leg Wuhan Zall 2:1 Qingdao Huanghai. After Qingdao Huanghai were 2 goals down, Romain Alessandrini’s spectacular freekick ignited Qingdao’s hope to win the 2-leg relegation battle. Once again the 🇫🇷 winger produced a wonder goal. pic.twitter.com/RgcdG363hR

— Titan Sports Plus (@titan_plus) October 29, 2020