Ex OM : Le but (de renard) de Lucas Oampos

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Lucas Ocampos (25 ans) a inscrit un nouveau but ce week end avec le FC Séville. Un but plein d’opportunisme à voir en images ci-dessous.

Les Sévillans se sont ainsi imposés (0-3) sur la pelouse de Getafe. Fernando et Kounde sont les deux autres buteurs du club andalou.



Lucas Ocampos a inscrit huit buts cette saison avec le club espagnol.



[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

💥 Séville surclasse Getafe (0-3) et remonte sur le podium

🇫🇷 Les anciens de la L1 Koundé et Ocampos ont fait mal aux Madrilènes

📊 Le club andalou prend la 3ème place et repasse devant Getafe, 5èmehttps://t.co/4ZibppixXK

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2020