Ex-OM : Le but stratosphérique de Doria !

Matheus Doria n’aura jamais percé à l’OM malgré des coachs ayant cru en lui après le départ de Marcelo Bielsa (notamment Franck Passi et Rudi Garcia). Il s’éclate désormais au Mexique…

L’ex-futur du Brésil, désormais âgé de 25 ans, est devenu un titulaire indiscutable chez le quinzième de Liga mexicaine. Hier soir, il a inscrit un but extraordinaire sur coup franc mais n’a pu empêcher la défaite de son équipe (2-1) à Tijuana.





« Je n’avais pas beaucoup de temps pour m’adapter »

« Je suis parti parce que l’entraîneur Rudi García m’a beaucoup fait jouer arrière gauche et que je jouais peu. Il m’a dit : ‘Si tu as une chance de partir, nous te libérerons. Sinon, nous compterons sur toi.’ Une offre est venue de Turquie, puis je suis allé au Mexique. Cela a changé ma vie parce que c’était l’une des meilleures options pour moi. (À Marseille) Ils me prêtaient beaucoup, je n’avais pas beaucoup de temps pour m’adapter et je savais que les équipes ne m’achèteraient pas. Maintenant, ma femme et moi sommes bien. »

Matheus Doria – Source : ESPN