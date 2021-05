Concurrents OM : Le cauchemar de Rudi Garcia

Lyon fait la très mauvaise opération de cette dernière journée de Ligue 1. En s’inclinant à domicile contre Nice (2-3), le club de Jean-Michel Aulas termine au pied du podium et ne jouera donc pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Au terme de la rencontre l’entraineur de Lyon Rudi Garcia n’a pas caché sa profonde déception. L’ancien coach de l’OM va quitter le club rhodanien en ayant raté à deux reprises le podium.

C’était une belle saison — Garcia

«C’est un scénario cauchemar pour nous. Nous n’avons pas été capables de battre une équipe qui ne jouait plus rien. On a fait une bonne première mi-temps. On était devant à la pause. On fait une deuxième mi-temps très mauvaise. La faute revient à moi d’abord, à l’équipe ensuite. Ça m’embête de partir comme ça. C’est la loi du sport. L’aventure va s’arrêter là. C’était une belle saison. Nous n’avons pas réussi à ramener un trophée au Président, au Club, aux supporters. C’est la fausse note de cette fin de saison.» Rudi Garcia – Source Conférence de presse