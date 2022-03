Ex OM : Le doublé (en images) de Tuiloma !

La Nouvelle-Zélande s’est imposée ce mercredi lors de la finale des qualifications de la zone Océanie en battant les Iles Salomon 5-0 ! L’ancien joueur de l’OM, Bill Tuiloma s’est offert un doublé ! Le NZ devront encore affronter une équipe de la zone Concacaf pour espérer participer au Mondial 2022.

Il était arrivé à l’OM en 2013 et il est resté pendant quatre ans et a même un peu joué sous les ordres de Marcelo Bielsa. Bill Tuiloma joue chez les Timbers de Portland en MLS. Le joueur de 27 ans s’est offert un doublé avec la sélection néo-zélandaise.

Le doublé de la tête de Tuiloma !

Hier soir, il a ouvert le score, Chris Wood, Joe Bell, et Matthew Garbett ont aussi marqué, mais Tuiloma a réussi un doublé. Il a marqué son premier but suite à une corner au second poteau et une tête légèrement déviée. Puis le quatrième but est aussi une tête au second poteau mais cette fois elle est smatchée vers le sol et le rebond ne laisse aucune chance au gardien…

La Nouvelle Zélande devrait logiquement affronter en barrage le Costa Rica selon RMC.



Le président du GS Consolat, Jean-Luc Mingallon nous avait confié en 2017 qu’il regrettait que certains jeunes de l’OM n’accepte pas de venir jouer à dans son club.

Tuiloma préfère jouer en CFA plutôt que de venir progresser en National

« Mais bien sûr, nous, on est un club pauvre, ça nous intéresse. Mais après quand je vois l’histoire des joueurs qu’on se proposait de récupérer en prêt cet hiver… Il y en a un (Andonian) qui préfère aller s’emmerder en Grèce se prendre des valises tous les week-end parce qu’il a écouté son agent. Et l’autre (Tuiloma), il préfère jouer en CFA plutôt que de venir progresser en National… On lui faisait une fleur en plus à ce garçon. Il a joué 30 minutes à Strasbourg en un an en National (en prêt l’an dernier). C’est nous qui prenions le risque, ce n’est pas lui. Il faut avoir des coui… dans le ballon. Moi, je vais voir mon mec, je lui tape sur l’épaule et je lui dis « écoute, on te paye mais tu vas aller jouer à Consolat.» On a pas la gale. Toutes les années, on sort deux, trois joueurs qui partent en Ligue 2 voire Ligue 1.» Jean-Luc Mingallon – source : Footballclubdemarseille.fr (Avril 2017)