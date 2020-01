Ex OM : Le gros craquage de Balotelli qui lui a valu un carton rouge !

Nouveau craquage en Italie pour Balotelli… L’attaquant passé par l’OM a été expulsé après un mauvais geste !

Mario Balotelli fait de nouveau parler de lui en Italie. L’ancien joueur de l’OM et de l’OGC Nice s’est illustré de façon négative face à Cagliari sous le maillot de Brescia. L’international italien était dans les airs et a armé un coup de pied très proche de la tête de son adversaire… Expulsion pour Super Mario qui prend un second jaune. Il était entré en jeu 7 min plus tôt.