< Ex-OM: le joli but de Saliba qui cartonne avec Arsenal !

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2021-2022, William Saliba fait désormais le bonheur d’Arsenal. L’international français a inscrit son deuxième but en Premier League ce dimanche de la tête sur un corner frappé par Declan Rice au second poteau (0-1, 32e). Les Gunners ont terrassé West Ham (0-6) et reviennent provisoirement à hauteur de Manchester City en 3e position.

