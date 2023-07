Ex OM : Le message d’Abriel concernant les cambriolages !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le fléau des cambriolages touchent des dizaines de footballeurs professionnels par an. Face à l’escalade de la violence, Fabrice Abriel a pris la parole sur BFM TV afin de conseiller les joueurs de Ligue 1.

Chaque année en France, plusieurs dizaines de joueurs professionnels sont cambriolés. Le dernier en date est le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, qui s’est retrouvé ligoté chez lui avec sa femme. Pour l’ancien champion de France avec l’Olympique de Marseille, Fabrice Abriel, les joueurs doivent faire plus attention à leur entourage et prendre des mesures pour sécuriser leurs domiciles :

« Les joueurs de foot ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie de partager leur richesse même si c’est de courte durée. Il faut qu’ils soient préparés, mieux équipés de caméras. Ça paraît simple à dire, mais très peu sont équipés de caméras. Certains ont un gardien en bas de l’immeuble, mais souvent, ils ne sont pas suffisamment équipés pour dissuader. En fréquentant les lieux de nuit à Paris ou les restaurants, il y a du repérage et de l’observation. Il faut faire attention à qui on fréquente et les lieux qu’on fréquente. »

« Ceux qui commettent ces vols ont accès au planning »

Interrogé par BFMTV, l’ancien olympien parle en connaissance de cause, il avait lui-même été cambriolé lors de son passage à l’OM. Pour Abriel : « Le joueur de foot, c’est comme les artistes. C’est un pouvoir d’achat identifié, médiatisé, prévisible et accessible au niveau des informations, confie l’ancien milieu de terrain. Ceux qui commettent ces vols ont clairement accès au planning. Pour ma part, ils savaient très bien que j’étais en train de préparer la finale de la Coupe de la Ligue à Clairefontaine. Ils ont les lieux, les dates, les jours d’absence, donc la possibilité d’organiser tout ça. »