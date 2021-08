Ex OM : Le nouveau coach de Sassuolo confiant sur Maxime Lopez

Un an après avoir quitté l’OM pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez s’épanouit du côté de l’Italie. Après le départ de Roberto De Zerbi, Alessio Dionisi s’est montré confiant pour l’ancien milieu de terrain olympien.

Maxime Lopez a quitté l’Olympique de Marseille la saison dernière pour s’engager du côté de Sassuolo. Très peu utilisé sous l’ère André Villas-Boas, l’ancien milieu de terrain olympien a retrouvé des sensations en Italie. La saison dernière, Roberto De Zerbi lui a fait confiance et lui a redonné le plaisir de jouer au football. Prêté avec une option d’achat d’un montant de 2 millions d’euros, Maxime Lopez avait notamment accepté de prolonger son contrat avec son club formateur afin de ne pas partir libre la saison d’après. Un geste que de nombreux supporters olympiens avaient apprécié. Depuis, Alessio Dionisi a pris la place de Roberto De Zerbi à la tête de Sassuolo. Lors d’une interview après un match amical disputé contre Sudtirol, il a tenu à se confier sur Maxime Lopez.

« C’est un joueur qui n’est pas très physique, mais qui est très technique. Il peut grandir, mais il doit se remettre en question encore plus. Il doit s’améliorer, il peut trouver une continuité dans cette équipe. Déjà la saison dernière, il a montré d’excellentes choses. » Alessio Dionisi – Source : Interview (31/07/2021)

SAMPAOLI A ENCORE BESOIN DE JOUEURS POUR VRAIMENT LANCER SON TRUC — LOPEZ

À l’occasion de notre live qui a duré 16h pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était présent sur notre plateau de 20h à 21h. L’ancien olympien en avait profité pour s’exprimer sur le mercato de l’OM, le jeu proposé à Sassuolo mais également celui de Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu côtoyer du côté de Marseille. Malgré tout, il est persuadé que ça aurait pu lui correspondre.

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)