Ex OM : Le nouveau dérapage de Barton avec une sortie polémique !

Après avoir pris pour cible les femmes qui parlent de football dans les médias, Joey Barton s’attaque maintenant à la sélection anglaise !

Personnage haut en couleur depuis le début de sa carrière, Joey Barton s’est, depuis quelques semaines, spécialisé dans les sorties médiatiques qui font polémique, notamment en Angleterre. Il y a quelques mois, il avait pris pour cible les femmes qui parlent de football dans les médias. C’est maintenant au tour de l’équipe nationale anglaise !

No earrings, no leggings, proper kid. I hope they all follow him. He’s the best best chance we have of winning anything. The rest of them, not worth a carrot. All wanting to be rappers. 👍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/wgbiqfnmJl — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) March 20, 2024

Plus intéressés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore — Barton

« Bellingham. Pas de boucles d’oreilles, pas de leggings, bon gamin. J’espère qu’ils le suivront tous. Il est la meilleure chance que nous ayons de gagner quoi que ce soit. Le reste ne vaut pas une carotte. Tous veulent devenir rappeurs. La culture est complètement fausse. Formation aux boucles d’oreilles en diamant et leggings. Avec eux, on ne gagnerait même pas une saucisse ! Trop d’hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de direction. Plus intéressés à ressembler au rappeur Drake qu’au grand Bobby Moore. », a publié l’ancien milieu de terrain de l’OM sur son compte X accompagné d’une photo de Kyle Walker.

Culture is all wrong. Training in diamond earrings and leggings. Won’t win a sausage! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Too many weak, disingenuous men in positions of leadership. More arsed about looking like the rapper Drake than the great Bobby Moore. 👍🥷👑 https://t.co/zQyFYf9vsm — 👑 Joey Barton 👑 (@Joey7Barton) March 20, 2024

« Les femmes ne devraient pas parler avec une once d’autorité à propos du football masculin. Allez, soyons sérieux. C’est un sport complètement différent. Si vous n’acceptez pas cela, nous verrons toujours les choses différemment. Tout homme qui écoute les commentaires ou les co-commentaires des femmes a besoin de consulter un médecin. […] Heureusement, j’ai joué à un niveau qui me permet de gagner suffisamment pour dire et faire ce que je veux », a posté l’ancien joueur.

Women shouldn’t be talking with any kind of authority in the men’s game. Come on. Let’s be serious. It’s a completely different game. If you don’t accept that. We will always see things differently. The women’s game is thriving. Fantastic to see. I cannot take a thing they… — Joey Barton (@Joey7Barton) December 6, 2023

Cela ruine mon expérience de téléspectateur — Barton

« Je ne veux pas voir de sexisme dans le football, mais si nous ne débattons pas correctement (de la place des femmes dans les retransmissions), cela ne fera qu’empirer et ruiner l’expérience de regarder du football masculin de haut niveau. Partout où l’on va, il y a une opinion non qualifiée qui se prononce sur le sport que j’aime et cela ruine mon expérience de téléspectateur », a-t-il ajouté chez Pierce Morgan ce jeudi comme le relaie L’Equipe. Une déclaration qui ne devrait pas arranger son cas puisque depuis quelques jours, la polémique enfle en Angleterre.