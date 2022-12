Ex OM : Le onze idéal de Joey Barton !

L’équipe de France affrontera demain (samedi 10 Décembre 2022) l’Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. L’ancien joueur de l’OM Joey Barton s’est amusé à composer son onze idéal en mixant des éléments des deux sélections…

A lire aussi : Mercato : Sampaoli avoue qu’il aimerait bien recruter des joueurs de l’OM !

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, aujourd’hui entraîneur de Bristol (D3), a livré au journal l’Equipe son onze type des joueurs des deux sélections.

Voici don le onze idéal de Joey Barton :

PICKFORD -WALKER, STONES, UPAMECANO, HERNANDEZ – BELLINGHAM, RICE, RABIOT – FODEN, KANE, MBAPPÉ

A lire aussi : Deux nouvelles pistes mercato, réunion entre Longoria et McCourt… Les 3 infos OM de ce jeudi

L’ancien joueur olympien a également donné son sentiment sur un joueur français qu’il apprécie particulièrement, Adrien Rabiot : . « Il était question qu’il signe à Manchester United cet été, et depuis le début de la Coupe du monde, tout le monde en Angleterre regrette qu’il ne l’ait pas fait. Il est excellent. Je l’avais repéré quand il jouait à Toulouse, moi à Marseille (en 2013). Je m’étais dit qu’il irait loin. Il a un potentiel énorme et le fait que Kanté et Pogba ne soient pas là lui a permis de prendre toute la place que son talent mérite. » a ainsi déclaré Joey Barton au quotidien sportif.