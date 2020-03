Ex OM: Le podium ? Garcia y croit toujours !

Lyon a perdu hier soir face à Lille (1-0), et s’est éloigné du podium de Ligue 1. Pourtant, Rudi Garcia veut toujours croire à une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine…

Après sa défaite hier soir, Rudi Garcia compte seize points de retard sur l’Olympique de Marseille. Les rennais et les lillois ont su profiter du match nul des olympiens, en remportant tous les deux leurs matchs. Alors que l’écart se resserre entre la seconde place et les deux poursuivants, les lyonnais semblent distancer.

Mathématiquement, c’est encore possible– Garcia

A LIRE AUSSI :DFM : OM, RENNES, LILLE course à 3 pour la C1, FAIR PLAY FINANCIER la GROSSE inquiétude ?

Rudi Garcia s’est montré optimiste concernant une place sur le podium en fin de saison :

« On était un peu en mode diesel aujourd’hui. On a souffert face au pressing lillois dans les 30 premières minutes. On a trop joué vers l’arrière, on a favorisé ce pressing. On aurait pu trouver des solutions. Mais à partir du moment où on ne prend pas de risques dans le jeu, qu’on ne joue que vers l’arrière ou latéralement… Jouer de manière latérale favorisait le pressing adverse. Il reste 10 matchs, 30 points. Effectivement, on en a dix de retard, c’est beaucoup. Il faut être conscient de ça. Après, tant que mathématiquement c’est encore possible, c’est à nous de repartir de l’avant et d’enchaîner le plus de victoires possible. » Rudi Garcia — Source : Conférence de Presse