Ex OM: Le regret d’Eric Di Meco

Ancien joueur de l’OM mais aussi international français, Eric Di Meco s’est confié sur un mauvais souvenir de sa carrière…

Eric Di Meco s’est exprimé au micro de RMC, sur le fait d’être remplaçant lors de l’Euro 96 avec l’équipe de France :

J’avais des coups de cafard dans ma chambre– di Meco

A LIRE AUSSI : Echange Kamara – Higuaín, Kusiaev 1ere Recrue ? Gueye, Dia… L’Apéro Mercato OM avec MARCEL DIB

« Au mois de Mars je suis capitaine contre Belgique, ensuite on fait un bon match contre la Roumanie et Lixarazu rentre ma place. Aimé Jacquet savait que Liza allait prendre ma place sur le long terme et c’était l’occasion de le faire jouer face à la Roumanie. J’ai essayé ne pas faire la gueule même si c’est dur pendant la compétition surtout quand tu penses être un taulier et que tu disparais après. J’aimais bien déconner et j’essayais de ne pas faire la gueule, mais j’avais des coups de cafard dans ma chambre. » Eric Di Meco— Source: RMC